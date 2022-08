In der Nacht auf Mittwoch fuhren mehrere Polizeibeamten um 1.40 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt, Stadtteil St. Peter. Von einem Balkon im 9. Stock waren Schüsse abgegeben worden.

Am Einsatzort trafen die Polizisten auf einen 36-jährigen Mann, der stark alkoholisiert war. Dieser gab gegenüber den Beamten an, vom Balkon seiner Wohnung mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben zu haben. Außerdem habe er in der Wohnung, in der sich auch seine ebenfalls alkoholisierte Lebensgefährtin (44) befand, Pfefferspray versprüht.

Waffen gefunden

Die Polizisten fanden eine Schreckschusspistole mit diversen Patronen, zwei Pfeffersprays und zwei "Totschläger". Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.