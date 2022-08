Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ist die wichtigste staatliche Ehrung, die gegenwärtig in Österreich vergeben wird. Eine solche hat die Klagenfurterin Renate Kanovksy-Wintermann vor Kurzem erhalten. Bund und Land Kärnten würdigten ihre Leistungen als Schulqualitätsmanagerin, als Landesschulinspektorin für humanberufliche Schulen, als EU-Leonardo-Koordinatorin und als Erasmus-Beauftragte. In all ihren Funktionen hat Kanovsky-Wintermann Trends im Kärntner Bildungswesen gesetzt und neue Entwicklungen möglich gemacht.