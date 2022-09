Klagenfurt verwandelt sich ab heute wieder zur internationalen Kulinarikhauptstadt. Vom 9. bis 25. September richtet die Lindwurmstadt die fünfte Auflage der Tage der Alpen-Adria-Küche aus. Zwischen 85 und 90 Produzenten aus Österreich, Italien und Slowenien haben sich angesagt, um unter dem Motto Achtsamkeit ihre Produkte zu präsentieren.

"Die Schwerpunkte liegen auch bei den Themen Slow Food und vegane Küche", verrät Helmuth Micheler, Geschäftsführer von Tourismus Klagenfurt. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing und der Wirtschaftskammer organisiert er zum fünften Mal das kulinarische Event, bei dem es beim kleinen Jubiläum auch viel Neues gibt. Erstmals sind auch "Das Hobisch" in Tultschnig und der Kollerwirt in Tanzenberg vertreten. Die Genussmeile, die sich vom 23. bis 25. September über den Alten Platz und die Innenhöfe zieht, wird auf den Neuen Platz ausgeweitet. Ein besonderes Highlight verspricht das erste Kärntner Winzerfest zu werden, das vom 15. bis 17. September in der Osterwitzgasse stattfindet.

Workshops und Dialoge

"Im Mittelpunkt steht die Achtsamkeit. Es geht um Küche, die wertschätzend mit Produkten umgeht und nichts verschwendet", sagt Micheler. Hochdekorierte Spitzenköche, wie Fabrizia Meroi, Tomaž Kavčič oder Sepp Schellhorn, zeigen es vor. Wer sich kulinarisch weiterbilden möchte, hat bei diversen Workshops und den ersten Alpe-Adria-Dialogen die Chance dazu. Vom Sushi-Machen bis zum richtigen Tischdecken ist die Palette breit.

"Diese Veranstaltung schafft eine große Wertschöpfung für Klagenfurt", sagt Stadtrat Max Habenicht (ÖVP). Auch Stadtmarketingleiterin Inga Horny freut sich über viele Gäste aus dem Alpe-Adria-Raum. "Es ist ein gutes Zeichen, dass Menschen deshalb nach Klagenfurt kommen." Tourismusverband-Vorstand Adi Kulterer möchte mit der Veranstaltung die Regionalität vor den Vorhang holen. "Das Event ist der federführende Motor, um die örtlichen Betriebe hervorzuheben." Zwischen 100.000 und 150.000 Euro kostet die Veranstaltung. Das Land Kärnten schießt 30.000 Euro zu.

Das komplette Programm und eine Übersicht über die teilnehmenden Köche gibt es hier.