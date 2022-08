Was aus klein begann, entwickelte sich in über 120 Jahren zum größten Kirchtag Klagenfurts, der weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt ist. Traditionell wird der Lutschounigg-Kirchtag am ersten Sonntag im August im gleichnamigen Gasthof gefeiert. Der Gasthof wird bereits in der fünften Generation von der Familie Lutschounigg betrieben und hat schon eine fast 200-jährige Geschichte. Am Montag wurden beim Nachkirchtag die Brüder Karlheinz und Alexander Lutschounigg, die den Betrieb führen und den alljährlichen Kirchtag organisieren, mit der Dank und Anerkennungs-Urkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt geehrt.