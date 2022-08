Sechs Verletzte bei Droggenrazzia in Völkermarkt

In der Wohnung eines Pärchens (33, 26) in Völkermarkt fand die Polizei am Montag Cannabispflanzen, Bargeld, Tabletten und Suchtgiftmaterialien. Beim Versuch zu fliehen, wurden die Verdächtigen sowie Beamte verletzt.