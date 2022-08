Eine Frau (51) aus dem Bezirk Klagenfurt-Land lenkte gegen 15.50 Uhr ihren Pkw auf der Wörthersee-Süduferstraße in Richtung Reifnitz. Im Freilandgebiet von Reifnitz stieß sie frontal und ungebremst gegen zwei entgegenkommende Radfahrer - 53 und 19 Jahre alt - aus Deutschland, die nebeneinander auf dem Gehweg seeseitig in Richtung Klagenfurt fuhren.

Schwere Verletzungen

Die beiden Radfahrer erlitten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und mussten von Notärzten vor Ort erstversorgt werden. Der 53-jährige Deutsche wurde vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Der 19-Jährige wurde von der Rettung in das Klinikum gebracht. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ebenfalls in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein bei ihr durchgeführter Alkomattest verlief negativ.