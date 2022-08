Alles halb so wild. Oder eigentlich: gar nicht wild. In sozialen Medien kursierten Montagabend Meldungen über "Schüsse" im Schillerpark in der Klagenfurter Innenstadt.

"Ja. Passanten haben uns alarmiert", bestätigt die Polizei. Dass wirklich Schüsse gefallen sind, ist allerdings fraglich. Es könnte sich auch um Fehlzündungen eines Fahrzeugs gehandelt haben.

Polizisten waren rasch vor Ort. Jugendliche, alle offenbar nicht mehr ganz nüchtern, waren rasch weg. Spuren, die auf eine Straftat hinweisen, konnten keine gefunden werden.