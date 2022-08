Ein paar Einkaufswagerln stehen parat, auf dem ersten Kleiderständer hängen Trachtenjoppen und Dirndlkleider, in Regalen dahinter liegen Badehosen und Bikinis, auf langen Stangen hängen Sakkos, Hosen, T-Shirts, an der Wand dahinter Damenkleider. Groß ist der Corner mit dem Kinderspielzeug. Daneben sind Teller und Gläser gestapelt, ein komplettes Kaffeeservice. Und dann die Tiefkühlvitrinen mit Fischstäbchen, Regale mit Toastbrot, Mehl und Zucker, Körbe voll mit Brot und Gebäck, Kühlvitrinen mit Milch, Joghurts, Käse, Obst, Mehlspeisen. Das, was hier auf 315 Quadratmetern in der Klagenfurter 10.-Oktober-Straße adrett präsentiert zu sehen ist, das ist kein herkömmliches Supermarktsortiment.