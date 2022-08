In der "Warteschlange" steht die dritte Filiale der Bäckerei "Karawanke". Ursprünglich war die Eröffnung des neuen Standortes unmittelbar in der Nähe der Eisenbahnkreuzung in der Waidmannsdorferstraße im Laufe des Sommers geplant. Jetzt liegt das Projekt einstweilen auf Eis. In Kürze soll dort nämlich eine Unterführung entstehen. Daher ist die Zukunft des Gebäudes bzw. der Bäckerei "Karawanke 3" eine Ungewisse. Sogar eine Standortverlegung steht zur Diskussion.