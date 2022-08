Es gibt Notfälle, die selbst einen Arzt mit über 40-jähriger Berufserfahrung emotional noch über Stunden und Tage begleiten. So einer ereignete sich am Sonntag im "Werzers Badehaus" in Pörtschach. Karl Silberbauer, Internist und Kardiologe, war gemeinsam mit seiner Frau Martina Demuth (ebenfalls Internistin) sowie Roman Ullrich (58), einem befreundeten Anästhesisten und Intensivmediziner, am Wörthersee für zwei Tage auf Urlaub. Ebenfalls mit dabei war Ullrichs Gattin, auch sie ist praktische Ärztin.