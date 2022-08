Im Trockenen lag das "Schiff des Herren" selbst in Pandemiezeiten nie: Im Jahr 2020 wurde die Schiffspredigt per Livestream für die Zuschauer zu Hause übertragen. Letztes Jahr stach das Schiff wieder mit Gästen an Bord in See. "Die Menschen waren aber noch sehr zurückhaltend", erklärt Iris Binder von der Klagenfurter Stadtpastoral, welche seit 2021 die Marienschiffsprozession organisiert. Insgesamt stechen heuer drei Schiffe in See: die MS Kärnten, die "Lorelei" und die "Loretto". Die Prozession ist katholisch.