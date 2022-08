Vor einer Woche veröffentlichte der Klagenfurter Rapper und Influencer Ian Jules seine Single "Boom". An der Produktion waren auch Matakustix und Manfred Plessl beteiligt. Matthias Ortner von Matakustix spielte auch in dem Musikvideo mit, in dem sich Jules als Jesus inszeniert und unter anderem das letzte Abendmahl nachstellt.

Am Sonntag veröffentlichte Ian Jules das Video auf Youtube. In 15 Stunden wurde es rund 950-mal aufgerufen, unter dem Video finden sich ca. 150 Kommentare. Doch was auffällt: Einige Userinnen und User posteten gleich zehn bis 20 Kommentare, in dem sie das Video und den selbst ernannten "Gott" bejubeln.

Zufall? Eher nicht. Kurz nach Veröffentlichung postete Jules auf Instagram eine Story, in der er seine Fans aufrief, Kommentare unter das YouTube-Video zu schreiben. Und das nicht ganz ohne Gegenleistung. Der Rapper schreibt: "ballert 10-20 kommentare bei youtube unterm video + send mir beweis & du bekommst 100€." Dabei wedelt er mit ein paar 100-Euro-Scheinen in die Kamera.

© Screenshot Instagram/Ian Jules

Vier Fans sollen in den Genuss des "Finanzzuschusses" kommen. Es handle sich um ein Gewinnspiel, beteuert Jules: "Sendet's mir einen Beweis und du kannst 100 Euro gewinnen und drei andere auch."