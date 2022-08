Unbebaute Dachfläche im 7. Obergeschoß in der Klagenfurter Innenstadt zum Verkauf – klingt kurios und ist für Kärntner Verhältnisse eine echte Rarität am Immobilienmarkt. "In Städten, wie Wien, sind solche Immobilien immer wieder am Markt", erklärt Makler Paul Perkonig, der dieses seltene Objekt aktuell im Angebot hat.