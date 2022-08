Fünf Kärntner Wirte kämpfen im deutschen Fernsehen um den Sieg

Fünf Lokale in Kärnten treten in der deutschen TV-Show "Mein Lokal, dein Lokal" an, um den Goldenen Teller zu gewinnen. Die Ausstrahlung startet am Montag mit Live-Übertragung im ersten Lokal, der "freindal Wirtschaft".