Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag in Pörtschach ab: Ein 83-jähriger Urlauber aus Deutschland wollte nach einem Saunagang im Wörthersee schwimmen. Dabei verlor er das Bewusstsein und ging unter. Laut Polizeibericht soll seine Ehefrau die Abgängigkeit bemerkt haben, ein Badegast wurde auf den Vorfall aufmerksam. Er konnte den 83-Jährigen in einer Tiefe von etwa drei Metern entdecken. Mithilfe anderer Personen wurde der Deutsche geborgen.

"Niemand weiß genau, wie lange der Mann unter Wasser war", sagt Alexander Rassi, Pilot des Rettungshubschraubers Christopherus 11. "Der Schwimmer, der den Betroffenen in drei Metern Tiefe gesehen hat, ist selbst Arzt. Er ist sofort hinuntergetaucht und hat den Mann an die Wasseroberfläche geholt."

Erfolgreiche Wiederbelebung

Er und weitere anwesende Badegäste, die ebenfalls Ärzte sind, begannen mit der Reanimation. Gemeinsam mit den Einsatzkräften des Rettungshubschraubers C 11 führten sie eine erfolgreiche Wiederbelebung durch, heißt es von der Polizei.

Der 83-Jährige wurde anschließend vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht. "Die Rettungskette hat optimal funktioniert", meint Pilot Rassi. "Die Reanimation hat etwa 20 bis 25 Minuten gedauert." Es war ein Kampf um Leben und Tod.

Über den Gesundheitszustand des Mannes gab es am Sonntagabend vorerst keine Erkenntnisse. Am Montagvormittag kam dann die gute Nachricht aus dem Klinikum: "Der Zustand des Patienten ist stabil. Er wird intensivmedizinisch betreut", sagt Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig.