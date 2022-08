Das Thema Maskenpflicht machte einen Fahrgast in Klagenfurt so aggressiv, dass er laut Anklagebehörde handgreiflich wurde. Er soll einem Buslenker eines Stadtwerke-Linienbusses einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Der Vorfall ereignete sich am 30. April dieses Jahres und hat in der kommenden Woche ein Nachspiel am Landesgericht Klagenfurt.