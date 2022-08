Das Thema Maskenpflicht machte einen Fahrgast in Klagenfurt so aggressiv, dass er laut Anklagebehörde handgreiflich wurde. Er soll einem Buslenker eines Stadtwerke-Linienbusses einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Der Vorfall ereignete sich am 30. April dieses Jahres und hat am Dienstag ein Nachspiel am Landesgericht Klagenfurt.

Mit der Faust

Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft habe der Mann im Anschluss an eine "verbale Auseinandersetzung über die in öffentlichen Verkehrsmitteln herrschende FFP2-Maskenpflicht" dem Buslenker einen Faustschlag mit der rechten Hand gegeben.

Wegen versuchter Körperverletzung muss der aggressive Fahrgast am Dienstag vor Gericht.