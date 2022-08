Rund 2.700 Kinder nahmen heuer am Klagenfurter Sommersportschnuppern teil. Leider muss die Abschlussfeier, die am heutigen Samstag auf der Kreuzberglwiese geplant gewesen wäre, wetterbedingt abgesagt werden. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Wetters wird es auch keine Ersatzveranstaltung in diesem Jahr geben. Die Sportschnupperpass-Verlosung findet trotzdem statt. Damit die Verlosung durchgeführt werden kann, müssen die Pässe übermittelt werden. Dies ist auf folgenden Wegen möglich: