Die Pannenserie rund um den Energiekostenausgleich geht munter weiter. Auch Leserin Birgit F. wandte sich mit ihrer außergewöhnlichen Geschichte an die Kleine Zeitung: "Ich lebe seit 17 Jahren in Klagenfurt - aber offenbar findet mich das Finanzministerium nicht." Natürlich bezahlt die 53-Jährige immer ihre Steuern und auch der Stromvertrag läuft auf ihren Namen. Weil sie an Multipler Sklerose erkrankt ist, ist sie bereits in Frühpension. Sie ist für jeden zusätzlichen Cent dankbar - und wäre es auch für den Energiegutschein. Doch der hat es bisher nicht zu ihr in den Briefkasten geschafft. "Bei mir im Haus leben nur noch drei weitere Parteien. Sie haben alle den Gutschein bekommen. Selbst die Nachbarn aus Deutschland, die sich erst im vergangenen Jahr eine Wohnung bei uns gekauft haben", kann es F. nicht glauben.