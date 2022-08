Am Donnerstagabend fuhr eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Reutte mit einem gemieteten E-Scooter auf der Kochstraße in Krumpendorf in Richtung Hauptstraße. Vor der Kreuzung touchierte sie aus Unachtsamkeit den Randstein des Gehsteiges und kam so zu Sturz.

Die Frau wurde schwer verletzt und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.