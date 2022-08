In der Nacht auf Donnerstag führte eine Polizeistreife um 03.08 Uhr – nach einer Anzeige, dass sich eine verdächtige Person in der Tiefgarage eines Mehrparteienwohnhauses in Auen, Bezirk Klagenfurt, aufhalte – die Erhebungen durch. Die verdächtige Person, ein 39-jähriger Tscheche, wurde auf einem Fahrrad angetroffen und angehalten.

Weitere Erhebungen ergaben, dass das Fahrrad gestohlen war. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann entlassen.

Riss sich los

Donnerstagmittag wurde der tschechische Staatsangehörige im Ortsgebiet von Reifnitz von einer Polizeistreife mit einem offensichtlich gestohlenen Elektroscooter gesichtet. Der Verdächtige flüchtete daraufhin sofort. "Beim Versuch, ihn festzuhalten, riss er sich wiederholt los und versuchte, seine Flucht fortzusetzen", steht im Polizeibericht. Schlussendlich konnte er von den Beamten vorläufig festgenommen werden.

Er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.