"Vonseiten des Landes werden ab der ersten Septemberwoche die Impfkapazitäten wieder erhöht", sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner am Donnerstag. Diese fand im Anschluss an die Sitzung des Impfgremiums statt. Die Impfstraßen in Klagenfurt und Villach sollen mit jeweils vier Linien von Freitag bis Sonntag geöffnet werden. "Zudem wird es auch in den Bezirksstädten Wolfsberg und Spittal wieder Impfstraßen mit jeweils zwei Linien geben", informierte Prettner.