Wer weiß, ob die Schlange, die jemanden gebissen hat, giftig oder ungiftig war? Richtig: mehrere Einstiche deuten auf eine in unseren Breiten ungiftige Natter hin, zwei Einstiche jedoch auf eine giftige Otter (lateinisch Viper). Das sollte man besser genau wissen, denn noch nie gab es so viele Bisse wie heuer, sagt Helga Happ, Inhaberin des Reptilienzoos Happ in Klagenfurt. Nicht nur Schlangen wie die "sehr phlegmatische" Hornotter (Hornviper) oder die häufiger vorkommende Kreuzotter, auch Spinnen und andere Insekten seien heuer besonders beißfreudig. 13 Fälle von Salzburg bis Krumpendorf wurden von Mai bis Anfang Juli gemeldet. Warum, weiß auch die Expertin nicht: "Ich kann nur vermuten, dass die Reptilien durch die Hitze aggressiver werden."