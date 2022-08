"Ich habe mich in der Gemeinschaft der Ärzte, des Pflegepersonals und der Besucherinnen immer sehr wohlgefühlt sowie Kontakte gepflegt und gute Gespräche geführt“, sagt Pater Anton. 42 Jahre lang war der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kapuzinerpater Seelsorger im Klinikum Klagenfurt. Ende August legt Anton Wanner, so sein bürgerlicher Name, die Leitung der Krankenhausseelsorge in die Hände von Helmut Writzl.