Der Essensdieb, der im Rund-um-die-Uhr-Gasthaus "Al Tavoliere" in der Klagenfurter Innenstadt bereits vor einigen Tagen stahl, kam in der Nacht zum Mittwoch wieder. In Begleitung eines Freundes hat er, wohl wegen der warmen Nacht darauf verzichtend, ein T-Shirt anzuziehen, wieder einen der Essensautomaten, die 24 Stunden lang kaltes oder vor Ort zu erwärmendes Essen anbieten, so blockiert, dass mehr als nur das bezahlte Produkt entnehmbar waren.