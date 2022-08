Wie berichtet, platzen die Kärntner Schwimmschulen in diesem Sommer aus allen Nähten. Der Grund: Zwei Jahre Pandemie führten zu einer langen Warteliste an Schwimmschülern. Die Schließung des Klagenfurter Hallenbades führte zu einer zusätzlichen Kursreduktion. Die FPÖ forderte daher im Juni eine Schwimmkursoffensive in Klagenfurt. Was wurde daraus?