Das Promenadenbad in Pörtschach kommt nicht aus den Negativschlagzeilen. "Ich war die letzten zwei Wochen in Pörtschach auf Urlaub und jeden Tag im Strandbad – dort herrscht Stillstand. Alles ist gesperrt. Die Rutsche, weil sie kein Pickerl mehr bekommen hat, das Sprungbrett, weil die Abstände zu den Pfeilern zu gering sind, das Badebecken für kleine Wasserratten, weil das Chlorwasser fehlt, etc., etc., etc.", wandte sich eine verärgerte Leserin an die Kleine Zeitung.