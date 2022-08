Nach 42 Jahren kommt es zu einem Wechsel in der Krankenhausseelsorge am Klinikum Klagenfurt: Der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kapuzinerpater und Priester Rektor Anton Wanner, Krankenhaus- und Gefangenenhausseelsorger, Pfarrprovisor in Hüttenberg, Gunzenberg, Lölling, Maria Waitschach, St. Johann am Pressen und St. Martin am Silberberg, wird mit 31. August als Rektor der Katholischen Seelsorge im Klinikum Klagenfurt entlastet.