Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr fuhr die Besatzung eines Streifenfahrzeuges aufgrund eines Einsatzes mit eingeschaltetem Folgetonhorn und Blaulicht in Klagenfurt auf der Richard-Wagner-Straße in westliche Richtung. Bei der ungeregelten Kreuzung mit der Friedelgasse übersetzten sie diese, als im selben Moment ein Klein-Lkw von der Friedelstraße den Kreuzungsbereich in nördliche Richtung querte.

Es kam zu einer rechtwinkligen Kollision. Dadurch wurde die Lenkerin des Polizeifahrzeuges, eine 23-jährige Polizistin, unbestimmten Grades verletzt und nach ärztlicher Erstversorgung ins UKH Klagenfurt eingeliefert, ihr Beifahrer zur Abklärung ebenfalls. Der Lenker des Klein-Lkw, ein 56-jähriger Steirer aus dem Bezirk Graz-Umgebung, blieb unverletzt.

Alkotest verlief negativ

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Diese mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.