Am Mittwochnachmittag fuhr ein Klagenfurter (43) mit seinem Pkw auf der Sattnitzbauerstraße in Klagenfurt stadteinwärts. Wohl aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam er von der Fahrbahn ab, schlitterte über die steil abfallende Böschung und kam am Dach liegend im Maisacker zum Stillstand. Anrainer alarmierten die Einsatzkräfte. Dem 43-Jährigen gelang es, sich selbst aus dem Auto zu befreien. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Dem Klagenfurter wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Zudem wird er angezeigt. Der beschädigte Pkw wurde von einem privaten Abschleppunternehmen aus dem Maisfeld geborgen.