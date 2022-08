Ein Lagunen-Projekt in Pörtschach – da denkt man zuerst an das geschützte Feuchtgebiet Buberlemoos, das, geht es nach den Plänen der Projektwerber, einer künstlichen Seeerweiterung weichen soll. Ob das Projekt genehmigt wird oder nicht, steht noch in den Sternen. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land lässt sich nicht in die Karten blicken.