Bereits am 27. Juli 2022 erhielt ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land von seinem "Sohn" eine Nachricht per WhatsApp. Dabei bat er um finanzielle Unterstützung. Er habe eine neue Telefonnummer und deshalb funktioniere sein Onlinebanking nicht mehr. Der 72-Jährige überwies daraufhin in zwei Fällen gleich mehrere Tausend Euro auf litauische Konten. Danach wurde der 72-Jährige stutzig, blockierte die Nummer und erstattete Anzeige. Eine versuchte Rückbuchung durch seine Bank war nicht mehr möglich.