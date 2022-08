"Guten Morgen, du wunderschönes Österreich!", postete die gebürtige Klagenfurterin Amira Pocher in ihrer Instagram-Story vor wenigen Tagen und machte dabei einen Schwenk mit dem Handy. Zu sehen war dabei die Kirche von Heiligenblut. Die 29-jährige Ehefrau von Comedian Oliver Pocher war wieder auf Heimaturlaub in Kärnten und genoss offensichtlich die Kärntner Bergluft. Zuletzt war die zweifache Mutter zu Silvester in Kärnten, genauer gesagt in Velden. Offensichtlich war der "Kärnten-Urlaub" aber nur von kurzer Dauer, denn mittlerweile befindet sich Pocher in Italien, genauer gesagt in Venedig.

Auf Instagram verrät Amira Pocher, dass sie aktuell in Heiligenblut ist © Instagram/Amira Pocher

Amira Pocher ist in Klagenfurt geboren und aufgewachsen. 2016 lernte sie Oliver Pocher über die Dating-App Tinder kennen. 2019 haben sie geheiratet und sind jetzt Eltern von zwei Söhnen. 2020 hat die Kärntnerin eine eigene Modekollektion auf den Markt gebracht. Zuletzt machte die Unternehmerin, die unter anderem auch ihrer eigenen Nagellacklinie hat, bei der RTL-Sendung "Let's Dance" mit.

Sie ist erfolgreiche Moderatorin und Podcasterin. Neben "Die Pochers hier!" macht sie auch ihren eigenen Podcast "Hey Amira!", in welchem sie Themen behandelt, die sie mit Olli nicht besprechen kann, wie sie schreibt.