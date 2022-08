Auch wenn der deutsche Großindustrielle den Betrag wohl aus der Porto-Kasse wird zahlen können, es hat zumindest symbolisch eine große Bedeutung. Jener Motorboot-Lenker, der sein sechs Tonnen schweres Luxusgefährt mit 1,5 Promille vergangene Woche in der Nacht zum Mittwoch mitten auf die Pörtschacher Schlangeninsel im Wörthersee geparkt hat, muss den Bergungs- und Rettungseinsatz auch bezahlen. Gerd Mühlmann, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung in Velden, bestätigt: "Der Einsatz war nicht ganz einfach. Mitten in der Nacht, mitten auf der Insel. Da kommen schon ein paar Einsatzstunden und Materialkosten zusammen. Diese werden dem Unfalllenker natürlich auch übermittelt." Denn, so Mühlmann weiter, "wenn jemandem unverschuldet etwas passiert, helfen wir selbstverständlich kostenlos. In diesem Fall ist der Unfall aber definitiv selbst verschuldet gewesen."