Wenn Birgit Pinteritsch an die Nacht vom 28. auf 29. Juni dieses Jahres denkt, ist sie wieder den Tränen nahe. Die Villacherin stand in jener Nacht vor den Trümmern ihrer Existenz. Die 36-jährige Pferdesportlerin - sie ist im Dressurviereck bis zur höchsten Klasse erfolgreich unterwegs - betreibt einen Reitstall in Treffen (unmittelbar neben dem Glock Horse Performance Center). Ihr Hof, auf dem 16 Pferde (Privat- und Schulpferde) eine Heimat gefunden haben, wurde von der Unwetterkatastrophe besonders stark getroffen.