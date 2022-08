Wo ist der schönste Platz am Wasser in Kärnten und in Osttirol? Vier Wochen lang konnten Kleine Zeitung-Leser für ihren Favoriten abstimmen. Insgesamt wurden 95 Plätze nominiert. Der Sieg ging heuer in die Region Klagenfurt, genauer gesagt an den Campingplatz Reichmann am Rauschelesee.

Campingplatz Reichmann: Auf dem rund 4,5 Hektar großen Areal gibt es 180 Stellplätze. Campingplatz-Betreiber Günter Hassler bedankt sich bei allen, die für ihn abgestimmt haben. Seit 2008 betreibt Hassler den Campingplatz, der direkt am Ufer des Rauschelesees liegt. Wunders Hotelbadestrand: Der zweite Platz ging an "Wunders Hotelbadestrand" in Pörtschach. Dieser lockt jedes Jahr Urlaubsgäste von nah und fern in die Ferienpension bzw. an den hoteleigenen Badestrand. Diese machten in den sozialen Netzwerken kräftig Werbung für den schönen Platz am See. Carpe Diem: Den dritten Platz konnte sich das Bistro Carpe-Diem am Keutschacher See sichern. Eingebettet in ein Naturschutzgebiet überzeugt der Platz auch mit Musik und Eiskreationen. Das animierte viele Gäste und Freunde, für das Lokal in der Gemeinde Keutschach zu stimmen.