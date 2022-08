Ein hartes Wochenende liegt hinter Heidi Lepuschitz, Leiterin des Tierheims Garten Eden in Klagenfurt. "Am Samstag wurde ein kleiner Hund abgegeben. Eine Familie hatte ihn im Ausland bestellt. Als er schließlich auf dem Weg nach Kärnten war, wollte die Familie ihn nicht mehr. Sie hat sich in der Zwischenzeit einen Hund von einem Züchter geholt", sagt Lepuschitz. Am Sonntag dann die nächste Hundeabgabe: Ein Pärchen entledigte sich in der "Babyklappe" des Tierheims seines Huskys. Angeblich war es mit dem Tier überfordert. Später am Tag wurde eine Katzenmama mit fünf Babys, ein Kaninchen sowie ein zwölf Wochen altes Kätzchen in den Garten Eden gebracht.