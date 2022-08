Vergangene Woche wurde das auf der Schlangeninsel im Wörthersee bei Pörtschach "geparkte" Motorboot um 180 Grad gedreht. Wie nun bekannt wurde, konnte das Boot eines deutschen Urlaubers am Montag schließlich geborgen werden. Mit Luftpolsterkissen wurde es im Bereich des Hecks angehoben und an Land gezogen. Das Veldner Linienschiff "MS Santa Lucia" stand für die Bergung in Bereitschaft. "Ins Wasser gezogen wurde es von drei anderen Booten", weiß Horst Binder von der Seepolizei. Seines Wissens nach sei das Boot bei dem Zwischenfall kaum beschädigt worden.

In der Werft von Boote Schmalzl wird es nun begutachtet.