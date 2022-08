Eine 39 Jahre alte Frau aus Klagenfurt hatte mehrere Monate über soziale Medien Kontakt zu einem ihr unbekannten Mann. Nach einiger Zeit ersuchte dieser die Frau um Bezahlung von Behandlungsosten in einem Krankenhaus in der Türkei in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der unbekannte Täter gab sich dabei selbst als Opfer eines Raubüberfalles auf. Die Frau überwies schließlich Ende März 2022 das Geld auf ein ausländisches Konto. Nun hat sie Anzeige erstattet.

Nach umfangreichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit italienischen Behörden konnte jetzt zumindest ein Verdächtiger ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen in Italien südlich von Neapel wohnhaften nigerianischen Staatsangehörigen. Weitere Ermittlungen im Ausland auf justiziellem Wege sind erforderlich.