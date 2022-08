Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein Einbrecher in Klagenfurt dingfest gemacht werden konnte. Der Mann (25) schlug am Montag gegen 00.53 Uhr laut Polizei mit einem Brecheisen die Glas-Eingangstür eines Geschäfts ein. Dann stahl er Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro und wollte mit dem Fahrrad vom Tatort fliehen.

Die von der Zeugin alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf, konnte den Klagenfurter schließlich stellen und festnehmen. Leugnen war wohl zwecklos: Die Beamten fanden in seinem Rucksack sowohl das Einbruchswerkzeug – ein Brecheisen sowie einen Hammer – als auch das gestohlene Bargeld.

Der Tatverdächtige wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.