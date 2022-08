Dieser gemeinsame Urlaub bleibt zwei Niederösterreichern wohl ewig in Erinnerung. In der Nacht zum Sonntag gerieten die alkoholisierten Männer (18, 21) in ihrem Hotel in Klagenfurt in Streit. Der Auslöser ist unbekannt, er endete allerdings damit, dass der Ältere der beiden die Fahrzeugschlüssel des anderen an sich nahm und sich hinters Steuer setzte. Daraufhin schlug der Autobesitzer mit seiner Faust so stark gegen die Windschutzscheibe, dass diese beschädigt wurde.

Seinem Freund machte das nichts aus – er fuhr los und beschädigte dabei noch ein parkendes Fahrzeug. Der Besitzer alarmierte die Polizei, eine Streife konnte den "Flüchtigen" etwa eineinhalb Stunden später in dem Wagen anhalten. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen – er besitzt keinen.