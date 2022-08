Am Sonntag gegen 10.15 Uhr war ein Mann aus dem Bezirk Klagenfurt gemeinsam mit seinem Vater mit Aufbauarbeiten von einem Getreidesilo in der Gemeinde Magdalensberg beschäftigt. Der 36-Jährige stand dabei auf einer Leiter in rund drei Meter bis vier Meter Höhe, als er aus bisher unbekannter Ursache auf den Boden stürzte.

Der Verunfalllte erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.