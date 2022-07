In Anwesenheit von Landeshauptmann Peter Kaiser und dem Kärntner Militärkommandanten Walter Gitschthaler legten am Freitag mehr als 200 Rekruten im Freizeitzentrum Mitterling in der Gemeinde Rangersdorf ihr ganz persönliches Treuegelöbnis ab. Angelobt wurden die im Juli 2022 bei den Kärntner Verbänden eingerückten Soldaten des Pionierbataillons 1 der Villacher Rohr- und Hensel-Kaserne und der Stabskompanie sowie des Dienstbetriebes des Militärkommandos Kärnten aus der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt.