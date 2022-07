Paco’s Tacos eröffnet ersten Standort in Österreich

Tacos, Burritos, Quesadillas und Co. erweitern ab Dienstag, dem 2. August das kulinarische Angebot in den CityArkaden. Die in Deutschland etablierte Tex-Mex-Kette startet von Klagenfurt aus die Markteroberung in Österreich.