Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in einem alkoholisierten und durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand mit seinem Pkw auf der L 111 Töllerberger Straße in Richtung St. Margarethen ob Töllerberg. Dabei verursachte er einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging Fahrerflucht. Zum Glück konnte die Unfallgegnerin, eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt, ausweichen, so kam es zu keinem gröberen Zusammenstoß und auch keiner Verletzung.

Im Zuge der örtlichen Fahndung konnte der 42-Jährige nach einer polizeilichen Verfolgung in Kulm, Gemeinde Völkermarkt, angehalten werden. Im Zuge der Amtshandlung bedrohte der Mann die einschreitenden Beamten mehrmals mit dem Umbringen. Während der Amtshandlung versuchte er laut Polizei zudem, ein "szenetypisches Briefchen" mit Suchtgift (Heroin) in der Nähe zu entsorgen. Dieses wurde sichergestellt.

Bei der Flucht vor dem Streifenwagen nötigte der 42-Jährige einen 27-jährigen Fußgänger, auszuweichen, indem er mit dem Fahrzeug geradewegs auf ihn zufuhr. Der Fußgänger musste zur Seite springen. Der Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, eine Untersuchung auf Suchtmittel wurde verweigert. Es werden mehrere straf- sowie verwaltungsrechtliche Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bzw. Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt erstattet.