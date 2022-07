Mit deutlich mehr als 0,5 Promille lenkte in der Nacht auf Mittwoch ein deutscher Urlauber sein Motorboot am Wörthersee, an Bord waren vier weitere Personen. Darunter zwei seiner Kinder. Dabei übersah der Großindustrielle die Schlangeninsel im Wörthersee, durchfuhr den Schilfgürtel und kam an Land zum Stehen. Fotos und Videos aus der Luft zeigen das nun getrübte Idyll.