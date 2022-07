Für ein paar Strandbad-Besucher startete das Wochenende ernüchternd. Von Donnerstag auf Freitag waren ein oder mehrere Täter in der Klagenfurter Ostbucht unterwegs und brachen sechs Kabinen im Strandbad auf. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Spurensicherung ist mit dem Fall vertraut, übermittelt Polizeisprecher Markus Dexl. Mit weiteren Diebstählen im Bad zählen die Stadtwerke, Betreiber des Strandbades, gesamt bis zu 20 Delikten in den vergangenen Tagen.