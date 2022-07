Von neuen Geräten für das Stadtgartenamt bis zu den Strohhalmen in den Kindergärten. Damit ein Leben in Klagenfurt überhaupt möglich ist, muss die Stadt diverse Produkte einkaufen. Dafür nimmt sie eine ordentliche Summe in die Hand – 49,7 Millionen Euro betrug das Beschaffungsvolumen im vergangenen Jahr. Dabei existieren mit gewissen Händlern Verträge oder Abteilungen gehen bei Neuanschaffungen mit Anbietern in Verhandlungen, um ein Angebot zu erhalten. Jetzt steht der Magistrat aber vor einer Neuerung: die Einführung eines Webshops.