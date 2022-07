E-Scooter bzw. ihre Fahrer sorgen immer wieder für Ärger in Klagenfurt. Jüngster Vorfall: Im Billa in der Pischeldorfer Straße soll ein junger Mann regelmäßig auf seinem E-Scooter auf Einkaufstour gehen. Unlängst kollidierte er während seiner Fahrt durch die Regalreihen fast mit einer Kundin. Die Dame wandte sich an die Kleine Zeitung. "Ich habe mich nach dem Vorfall an die Verkäuferinnen gewandt. Diese meinten nur, dass sie den Mann kennen und nichts dagegen tun können, dass er mit dem Scooter im Geschäft unterwegs ist", erzählt die verärgerte Kundin.