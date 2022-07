Dunkle Wolken sind über dem Lake's in Pörtschach aufgezogen. Das Hotel, das sich vor wenigen Jahren als "erste Adresse am Wörthersee" verortet hat, ist zum Mittelpunkt eines veritablen Streits geworden. Die nicht widmungskonforme Verwendung der Hoteleinheiten, zwei Hotelbetreiber in einem Haus, gekränkte Empfindlichkeiten und natürlich das liebe Geld – die Zutaten einer Tragödie, die mittlerweile Gericht und Behörde beschäftigt. Und die Frage aufwirft, ob es das Lake's, so wie man es kennt, nächstes Jahr noch geben wird.